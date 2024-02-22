ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "НАВАЛЬНОГО* УБИЛИ, ВЫСЫЛАЕМ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ": РУССКИМ СТАВЯТ КАПКАН "МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА" Ведущие западные политики и чиновники сначала безапелляционно назначили виновных в смерти Навального* – лично президента России и силовые органы нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии