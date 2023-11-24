В России возник дефицит запчастей для южнокорейских автомобилей

Автоцентры предупреждают о дефиците запчастей для корейских машин в России Согласно информации, полученной от автосервисных центров, срок ожидания оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и другим маркам корейских авто в России может достигать трёх месяцев.
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