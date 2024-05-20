Путин о Раиси: Я навсегда сохраню о нём самую светлую память

Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью главы Ирана.Владимир Путин направил телеграмму верховному лидеру республики Иран Али Хаменеи по поводу гибели руководства страны, включая президента Эбрахима Раиси.
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