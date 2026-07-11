"В любую минуту": в Раде началась паника после ночного удара ВС РФ

Украинские власти признали критические проблемы с системой предупреждения о воздушных атаках после того, как ночные удары баллистическими ракетами по военным объектам в Киеве начались до включения сирен тревоги.
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