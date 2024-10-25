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Литва объявила о планах демонтажа линий электропередач, соединяющих её с Россией

Литва объявила о планах демонтажа линий электропередач, соединяющих её с Россией и Белоруссией Литва не просто отключит свою энергосистему от единой системы России и Белоруссии, но и демонтирует линии электропередач.

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Комментарии
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Александр Т
А мы так расстроимся. Баба с воза кобыле легче.
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1 д.
ВВ
Владимир Витковский
Утилизация недоразумения вызовет только благодарность ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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1 д.
Ли
Людмила ивановна
Нищета стремится стать ещё более нищей. Ну, если доктор сказал в морг, значит в морг.
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4 час.

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