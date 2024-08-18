Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по живой силе ВСУ в приграничной зоне

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области.
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