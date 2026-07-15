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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России проведут эксперимент по доставке багажа с помощью беспилотников

В России проведут эксперимент по доставке багажа с помощью беспилотников

Новый способ перевозки протестируют в шести аэропортах В России проведут эксперимент по перевозке багажа пассажиров с помощью беспилотников, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.

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