В России проведут эксперимент по доставке багажа с помощью беспилотников

Новый способ перевозки протестируют в шести аэропортах В России проведут эксперимент по перевозке багажа пассажиров с помощью беспилотников, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии