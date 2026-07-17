RedMagic представила игровой планшет Astra 2 с жидкостным охлаждением и экраном 185 Гц

Особенностью системы охлаждения является применение жидкостного контура, испарительной камеры и слоя жидкого металла, что значительно превосходит традиционные методы охлаждения корпусов игровых планшетов.
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