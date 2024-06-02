Пирамидоголовый станет ми-ми-ми-Nendoroid. А еще будет фигурка с сиба-ину из собач...

Пирамидоголовый станет ми-ми-ми-Nendoroid. А еще будет фигурка с сиба-ину из собачьей концовки Silent Hill 2В последние дни ценители ужасов активно обсуждают ремейк Silent Hill 2 и его экранизацию «Возвращение в Сайлент-Хилл».