Борис Ханчалян посетит мультиформатный фестиваль в честь Дня России

Вице-президент Молодежного сообщества ВЫЗОВ, заместитель генерального директора ГПМ РТВ, советник генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян примет участие в мультиформатном фестивале в честь Дня России в Санкт-Петербурге.
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