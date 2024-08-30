Свободное просвещение: первый день учебного года предлагают сделать выходным

Первый день нового учебного года предлагают сделать выходным для родителей, у которых дети обучаются в 1–4-м классах, — с такой просьбой к главе Минтруда обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, выяснили «Известия».
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