Сегодня будет множество материалов о террористическом акте в «Крокус — центре». Пройти мимо этого преступления просто невозможно.
Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...
Комментарии
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Анастасия Гончарова
на сто процентов почерк свиней террористов из санитарной зоны №404,это их рук дело,а кураторы-затейники это мрази мелкобриты! вот посмотрите что это так и будет!!! Данилов сволочь вон как реагировал сама видела как он радовался гибели ни в чем не повинных людей! надо эту помойку всю ликвидировать и побыстрее!!!!! Падлы..какие же они падлы...😡
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2 час.
Natalija Osminina
Да уже понятно, что организаторами были МИ6 и ГУР. МИ6- через ИГИЛ, база у них а Таджикистане. МИ6 - заказчик, ГУР-организатор, боевики ИГИЛ- расходный материал.
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2 час.
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