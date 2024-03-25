Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фоменков
    Смерть укро-американским фашистам!В здания СБУ в Ки...
  • Алексей Тан
    Нанесение России стратегического поражения это вопрос жизни или смерти Европы. ========== : Чушь какая то.... Большая...Нанесение России ...
  • игорь petroff
    вот и изобретай! а эпистолярный жанр не твоё.ЕРЕВАН ПРЕВРАЩАЕТ...

Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...

Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...

Сегодня будет множество материалов о террористическом акте в «Крокус — центре». Пройти мимо этого преступления просто невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
на сто процентов почерк свиней террористов из санитарной зоны №404,это их рук дело,а  кураторы-затейники это мрази мелкобриты! вот посмотрите что это так и будет!!! Данилов сволочь вон как реагировал сама видела как он радовался гибели ни в чем не повинных людей! надо эту помойку всю ликвидировать и побыстрее!!!!! Падлы..какие же они падлы...😡
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Да  уже понятно, что организаторами были МИ6 и ГУР. МИ6- через ИГИЛ, база у них а Таджикистане.  МИ6 - заказчик, ГУР-организатор, боевики ИГИЛ- расходный материал.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх