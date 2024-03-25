Размышления на тему теракта в "Крокус-центре". Террористы - хорошо подготовленные профи...

Анастасия Гончарова

на сто процентов почерк свиней террористов из санитарной зоны №404,это их рук дело,а кураторы-затейники это мрази мелкобриты! вот посмотрите что это так и будет!!! Данилов сволочь вон как реагировал сама видела как он радовался гибели ни в чем не повинных людей! надо эту помойку всю ликвидировать и побыстрее!!!!! Падлы..какие же они падлы...😡