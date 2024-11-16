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Вы спрашиваете про Урганта. А надо бы про настоящих звёзд: Кто, действительно, помогает Донбассу

Вы спрашиваете про Урганта. А надо бы про настоящих звёзд: Кто, действительно, помогает Донбассу

© Shatokhina Natalia news.ru/Globallookpress Директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный регулярно бывает в Донбассе, помогает мирным гражданам и военным.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
К сожалению у нас есть граждане, которые не поддерживают СВО и, пусть не публично, называют это &quot;агрессией&quot; против Украины. Их (в процентном отношении) больше среди тех, кто выезжает отдыхать, например, в Турцию или Егпет, в Эмираты. Именно они ходят на концерты таких, как Галкин, помогая тем самым ВСУ, куда он перечисляет средства.
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2 час.
Сергей Вотинцев
Эдгар и такие как он и составляют костяк патриотов нашей России, а про тех, кто иные, забудьте. Война все на место расставила, - кто настоящий, а кто фуфло. Все равно нас больше, поэтому мы непобедимы, и дух наш не сломить.
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1 час.
СК
Светлана Касьянова
Всё именно так и обстоит!
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1 час.

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