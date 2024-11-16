Вы спрашиваете про Урганта. А надо бы про настоящих звёзд: Кто, действительно, помогает Донбассу

Игорь Кузнецов

К сожалению у нас есть граждане, которые не поддерживают СВО и, пусть не публично, называют это "агрессией" против Украины. Их (в процентном отношении) больше среди тех, кто выезжает отдыхать, например, в Турцию или Егпет, в Эмираты. Именно они ходят на концерты таких, как Галкин, помогая тем самым ВСУ, куда он перечисляет средства.