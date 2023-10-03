Загитова о шоу в Пекине: «Была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал. Очень приятно, что следят, любят, уважают нас»

Фигуристка выступила в Пекине с новым номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов». «Я вообще была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал.
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