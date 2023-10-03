НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Загитова о шоу в Пекине: «Была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал. Очень приятно, что следят, любят, уважают нас»

Фигуристка выступила в Пекине с новым номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов». «Я вообще была ошарашена, потому что в Китае меня еще так никто не встречал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх