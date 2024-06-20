Ельцинская Россия пустила всё на самотёк а англосаксы работали что бы разорвать связи России и Казахстана.И у них не плохо получается

Sergiy Che

...сцыкливые коммуняки удалили спешно каммент с Правдой о том, что эту проблему с нуля создал сцука Джугашвилька в 1036г. отодрав от территории РСФСР от балды нарисованную им на карте КазССР (с кучей пририсованных к ней чисто русских территорий))) и спешно попытались перевести на Ельциноида все стрелы)))