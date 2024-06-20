Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вышли за рамки: в Казахстане 9 мая высказались о "советских оккупантах", рассказываю детали

Вышли за рамки: в Казахстане 9 мая высказались о "советских оккупантах", рассказываю детали

Праздник со слезами на глазах в последние годы приобрел несколько иную форму. Но, почему же искренние слезы от добрых и светлых воспоминаний о великих подвигов предков, теперь принято прятать? Чтобы никто не обвинил.

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Комментарии
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Георгийюра Гончар
Долгое эхо 91 года!!
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21 час.
Александр Бабин
Ельцинская Россия пустила всё на самотёк а англосаксы работали что бы разорвать связи России и Казахстана.И у них не плохо получается
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21 час.
Sergiy Che
...сцыкливые коммуняки удалили спешно каммент с Правдой о том, что эту проблему с нуля создал сцука Джугашвилька в 1036г. отодрав от территории РСФСР от балды нарисованную им на карте КазССР (с кучей пририсованных к ней чисто русских территорий))) и спешно попытались перевести на Ельциноида все стрелы)))
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18 час.

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