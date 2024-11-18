🔥 Условный пожар потушили в симферопольском театре Пожарно-тактические учения прошли в Крымском академическом русском драматическом театре имени М.
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🔥 Условный пожар потушили в симферопольском театре Пожарно-тактические учения прошли в Крымском академическом русском драматическом театре имени М.