Слухи о следующем шоу PlayStation, ремейках MGS3 и Dead Rising; Nintendo Live 2023 пройдёт с 1-го по 4 сентября; первый геймплей Payday 3 обещан на лето; турнир The International вернётся в Сиэтл в октябре; Bandai Namco ищет помощника продюсера для Little Nightmares; Rainbow Six Siege обзаведётся обновлённой картой «Консульство»; Darkest .