Правительство Германии уже несколько месяцев добивается отмены права для немцев на так называемую «пенсию в 63 года» (Rente mit 63).
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