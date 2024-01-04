В 2023 году учреждения Алтайского края получили 130 сообщений о ложном минировании

Теперь "шутникам" грозят огромные штрафы и лишение свободы 130 сообщений о минировании школ, детских садов, торговых центров, университетов и других социальных объектов было зарегистрировано в 2023 году в Алтайском крае.
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