Теперь в шкафу у меня порядок. Всё благодаря вешалке и кольцам для штор

У многих из нас дома найдётся целая коллекция ремней, поясов, косынок и платков. Вроде бы мелочь, но, когда этих аксессуаров становится слишком много, возникает вопрос: где и как их хранить, чтобы они не путались, не терялись и всегда были под рукой? Полки в шкафу перегружены, коробки забиты, а найти нужный ремень среди хаоса в ящике — задача не из лёгких.