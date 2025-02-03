Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Теперь в шкафу у меня порядок. Всё благодаря вешалке и кольцам для штор

Теперь в шкафу у меня порядок. Всё благодаря вешалке и кольцам для штор

У многих из нас дома найдётся целая коллекция ремней, поясов, косынок и платков. Вроде бы мелочь, но, когда этих аксессуаров становится слишком много, возникает вопрос: где и как их хранить, чтобы они не путались, не терялись и всегда были под рукой? Полки в шкафу перегружены, коробки забиты, а найти нужный ремень среди хаоса в ящике — задача не из лёгких.

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