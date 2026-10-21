Нейросетевая копия Александра Сидякина ведёт отдельный канал в соцсетях «НейроСидякин», воспроизводя внешность, голос, манеру речи и стиль мышления депутата.
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