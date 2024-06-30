Си Цзиньпин посетит Астану и вместе с генсеком ООН примет участие в саммите ШОС

Лидер КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
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