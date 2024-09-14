Самокатчикам ограничат скорость и запретят перевозить пассажиров

Внесены изменения в правила дорожного движения Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства с изменениями правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
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