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Петербургский дневник

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Самокатчикам ограничат скорость и запретят перевозить пассажиров

Самокатчикам ограничат скорость и запретят перевозить пассажиров

Внесены изменения в правила дорожного движения Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства с изменениями правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

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