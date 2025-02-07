Губернатор Новгородской области досрочно сложил полномочия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщается на сайте администрации президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии