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Инспекторы ЦОМП будут помогать пассажирам метро в пасхальные выходные

Инспекторы ЦОМП будут помогать пассажирам метро в пасхальные выходные

Во время проведения пасхальных богослужений сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская», которые находятся рядом с крупнейшими храмами столицы.

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