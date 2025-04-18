Инспекторы ЦОМП будут помогать пассажирам метро в пасхальные выходные

Во время проведения пасхальных богослужений сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская», которые находятся рядом с крупнейшими храмами столицы.
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