В России впервые в истории косатка забеременела в искусственных условиях

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» сообщил о беременности косатки Наи. По данным ветеринарной службы «Москвариума», 11-летнее животное находится на 15-м месяце беременности и все внутренние органы и системы у детеныша уже сформированы.
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