Политолог нашел подозрительным поведение Дурова после ареста во Франции

REUTERS/Albert Gea Политолог, бывший офицер ВС Соединенных Штатов Скотт Беннет в беседе с РЕН ТВ заявил, что поведение основателя Telegram Павла Дурова после его ареста и выхода на свободу во Франции вызывает подозрение.
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