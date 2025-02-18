Сервис "Мои чеки онлайн" заработает с 1 марта

Сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта. С его помощью все данные о покупках будут доступны в одном месте, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
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