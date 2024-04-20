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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Никита Михалков признался, что ему не жалко сбежавших звезд

Режиссер Никита Михалков высказался об эмигрантах покинувших страну. Режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами во время пресс-конференции, посвященной 46-му Московскому международному кинофестивалю, который открылся в столице в эту пятницу, 19 апреля.

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