Никита Михалков признался, что ему не жалко сбежавших звезд

Режиссер Никита Михалков высказался об эмигрантах покинувших страну. Режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами во время пресс-конференции, посвященной 46-му Московскому международному кинофестивалю, который открылся в столице в эту пятницу, 19 апреля.