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Аналитик Коротченко: взятие Соледара открывает возможность для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения Артемовска

Аналитик Коротченко: взятие Соледара открывает возможность для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения Артемовска

Взятие российской стороной расположенного на территории Донбасса города Соледара открывает возможность для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения Артемовска.

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