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США готовятся подавлять спутники России и Китая с помощью РЭБ — Bloomberg

США готовятся подавлять спутники России и Китая с помощью РЭБ — Bloomberg

США готовятся к подавлению спутников России и Китая с помощью РЭБ, пишет Bloomberg. Штаты планируют до конца года развернуть новые наземные системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников РФ и КНР в случае потенциального конфликта, сообщает издание.

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