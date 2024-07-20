США готовятся подавлять спутники России и Китая с помощью РЭБ — Bloomberg

США готовятся к подавлению спутников России и Китая с помощью РЭБ, пишет Bloomberg. Штаты планируют до конца года развернуть новые наземные системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников РФ и КНР в случае потенциального конфликта, сообщает издание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии