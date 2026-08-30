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Царьград

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Школьник перевел родителям 4,6 млн рублей с подписью «67»

Школьник перевел родителям 4,6 млн рублей с подписью «67»

Раскрыты особенности денежных переводов между родителями и детьми в 2026 году.Аналитики РБК изучили транзакции между родителями и детьми за первую половину 2026 года и выявили ряд характерных тенденций.

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