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Царьград

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Белгородская или брянская авантюра? Киев попытается вытащить последний козырь. России нельзя оступиться - иначе поражение

Белгородская или брянская авантюра? Киев попытается вытащить последний козырь. России нельзя оступиться - иначе поражение

Зеленский готовит новую авантюру в преддверии встречи в Рамштайне, России нельзя оступиться - иначе поражение, предупредил подполковник Шкурлатов.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Все прекрасно понимают то ,кто является главным заводилой всего этого .Неужели не могут найти &quot;управу&quot; на этого мелкотравчатого?
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16 час.

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