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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн впервые с «Ролан Гаррос»-2025 прошла круг на «Большом шлеме»

Кристина Лютова уступила Циньвэнь Чжэн в первом раунде US Open – 6:4, 3:6, 1:6. 16-летняя россиянка провела и проиграла первый матч в основной сетке «Большого шлема».

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