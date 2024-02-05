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У кого быстрее закончится топливо? У нас или у ВСУ?

У кого быстрее закончится топливо? У нас или у ВСУ?

«Эффективная» борьба с пустотой КВАДРАТУРА  КРУГА Думаю, все заметили, как методично и системно атакуют российскую нефтеперерабатывающую отрасль на российской территории.

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Комментарии
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евгений черкашин
уголовные дела,обеспокоенности,озабоченности это сила,Вот на ответ.
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2 час.
Русский Империалист
С наибольшей вероятностью кое кому, кое где очень выгодно такое положение дел. Иначе бы автор этих терактов на нашей территории уже давно был бы уничтожен. ИМХО. 😡🇷🇺
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53 мин.
Александр Батт
Запад поставляет Украине топливо сделанное из нашей же нефти.
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20 мин.

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