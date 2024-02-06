В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров. Это комбинации цифр 250 и 550. Как рассказали РБК в пресс-службе областного главка МВД, с 2020 года жителям региона выдаются регистрационные знаки с кодом 790; их заменят госномера с кодом 250.