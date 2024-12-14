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На строительство платных автотрасс выделят больше 1 трлн рублей: где появятся новые дороги?

На строительство платных автотрасс выделят больше 1 трлн рублей: где появятся новые дороги?

Согласно утвержденному плану Правительства РФ, до 2030-го года на строительство федеральных платных автомобильных дорог в России будет направлено более 1 триллиона рублей, из которых около 890 млрд рублей — субсидии федерального бюджета.

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