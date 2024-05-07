По народному календарю 7 мая – Евсеев день или Евсевий. В этот день женщинам на Руси запрещалось готовить блюда из ржаной и пшеничной муки, иначе будут мучить боли в животе.
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По народному календарю 7 мая – Евсеев день или Евсевий. В этот день женщинам на Руси запрещалось готовить блюда из ржаной и пшеничной муки, иначе будут мучить боли в животе.