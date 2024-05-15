Политолог Васильев: Обаму могут выдвинуть в президенты США в последний момент

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель Обамы.