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Политолог Васильев: Обаму могут выдвинуть в президенты США в последний момент

Политолог Васильев: Обаму могут выдвинуть в президенты США в последний момент

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги экс-главы Белого дома Барака Обамы Мишель Обамы.

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