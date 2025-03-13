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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова показала свой ужин: «Захотелось селедочки, заказала кабачковую икру. Картошечка, уже открыла корнишоны. Делаем ставки, завтра я буду опухшая или опухшая?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео в телеграм-канале. «Только приехала домой, и хочется показать, что у меня на поздний ужин.

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