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Царьград

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Министерство обороны: Уничтожены 650 ВСУ в харьковском кольце

Министерство обороны: Уничтожены 650 ВСУ в харьковском кольце

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении более 650 боевиков ВСУ в харьковском кольце с начала сентября.

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