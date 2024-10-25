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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Педагог по живописи из Северного Тушина издал книгу о Курилах

Педагог по живописи из Северного Тушина издал книгу о Курилах

Доцент кафедры общей технологии силикатов Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева в Северном Тушине Артём Безменов преподаёт живопись, графику студентам направления «Промышленный дизайн».

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