Педагог по живописи из Северного Тушина издал книгу о Курилах

Доцент кафедры общей технологии силикатов Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева в Северном Тушине Артём Безменов преподаёт живопись, графику студентам направления «Промышленный дизайн».
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