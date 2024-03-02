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Путин назвал честную конкуренцию условием стабильности на мировом энергорынке

Путин назвал честную конкуренцию условием стабильности на мировом энергорынке

Global Look Press/Maksim Konstantinov Строгое соблюдение принципов честной конкуренции и защита интересов газовых партнеров должны оставаться непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран – экспортеров газа.

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