Путин назвал честную конкуренцию условием стабильности на мировом энергорынке

Global Look Press/Maksim Konstantinov Строгое соблюдение принципов честной конкуренции и защита интересов газовых партнеров должны оставаться непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран – экспортеров газа.
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