Житель района Ламбет Житель района Ламбет Продолжается хождение экс-губернатора Севастополя Овсянникова по чертогам британского правосудия.
Овсянников оказался просто эталонным му... чудаком
Комментарии
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Игорь Морозов
.... неуловимый джо. И поймать его не могут не потому, что он такой неуловимый, а потому что он и на ....й никому не нужен. 😃
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10 час.
Людмила Лиханова
Но зато они сами зачищаются а потом ждут ледоруб всю свою никчемную жизнь.
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
За ним не спецслужбы охотятся, а санитары.
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3 час.
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