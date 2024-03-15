Глава МИД КНР посетит Новую Зеландию и Австралию с визитом

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И по приглашению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг с 17 по 21 марта будет находиться в вышеуказанных странах с официальным визитом, сообщил в четверг официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.