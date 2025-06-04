Какой Кремль видит денацификацию и демилитаризацию Украины

Несмотря на серию террористических актов, совершенных 1 июня 2025 года боевиками ВСУ против мирных россиян в Брянской и Курской областях, а также диверсионных ударов по объектам «ядерной триады» ВКС РФ, уже 2 июня состоялся второй раунд мирных переговоров в Стамбуле.