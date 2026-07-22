Каждый второй немецкий студент использует ИИ ежедневно

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни многих немецких студентов, следует из результатов опроса центра развития высшего образования Германии (CHE), опубликованных 22 июля газетой Oldenburger Onlinezeitung.
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