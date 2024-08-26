Лидер СР Миронов стал нерукопожатным на Дальнем Востоке

Выдвижение на выборы губернатора и заксобрания Хабаровского края от «Справедливой России» несистемных игроков из команды экс-губернатора Сергея Фургала ударило по авторитету лидера партии Сергея Миронова.
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