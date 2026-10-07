В Озерске завершают восстановление тепло- и электроснабжения

В Озерске работы по восстановлению тело и электроснабжения ведутся круглосуточно. Как сообщает администрация ГО, к утру 7 октября теплоноситель подведён почти ко всем многоквартирным домам, а также к трём школам и трём детским садам.
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