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В Озерске завершают восстановление тепло- и электроснабжения

В Озерске завершают восстановление тепло- и электроснабжения

В Озерске работы по восстановлению тело и электроснабжения ведутся круглосуточно. Как сообщает администрация ГО, к утру 7 октября теплоноситель подведён почти ко всем многоквартирным домам, а также к трём школам и трём детским садам.

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