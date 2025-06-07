Зеленский нагло ответил на слова Трампа о «драке детей» в конфликте РФ и Украины

Эксперты обратили внимание на растущую критику Трампа со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский высказался в ответ на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, сравнившего конфликт между Украиной и Россией с дракой двух детей на детской площадке.
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